Беглов поздравил мусульман Петербурга с Курбан-байрамом

Губернатор Александр Беглов 6 июня поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-байрам. Он отметил важность этой даты не только как религиозного события, но и как символа добрых дел, милосердия и поддержки ближних.
— Гуманистическое наследие ислама стало неотъемлемой частью традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, — передает слова градоначальника пресс-служба Смольного.
Беглов также отметил, что мусульманские организации Петербурга активно участвуют в укреплении межконфессионального диалога и поддержании национального согласия.
Беглов также выразил благодарность верующим, которые помогают Донбассу и Новороссии, собирают гуманитарную помощь и поддерживают российских военных в госпиталях. Он подчеркнул, что петербургские мусульмане — неотъемлемая часть единого народа, вместе с которым строится будущее России.
Губернатор пожелал всем мусульманам здоровья, мира и благополучия в праздничные дни.