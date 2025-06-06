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Беглов поздравил мусульман Петербурга с Курбан-байрамом

Губернатор также выразил благодарность верующим, которые помогают Донбассу и Новороссии.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Александр Беглов 6 июня поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-байрам. Он отметил важность этой даты не только как религиозного события, но и как символа добрых дел, милосердия и поддержки ближних.

— Гуманистическое наследие ислама стало неотъемлемой частью традиционных духовно-нравственных ценностей народов России, — передает слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Беглов также отметил, что мусульманские организации Петербурга активно участвуют в укреплении межконфессионального диалога и поддержании национального согласия.

Беглов также выразил благодарность верующим, которые помогают Донбассу и Новороссии, собирают гуманитарную помощь и поддерживают российских военных в госпиталях. Он подчеркнул, что петербургские мусульмане — неотъемлемая часть единого народа, вместе с которым строится будущее России.

Губернатор пожелал всем мусульманам здоровья, мира и благополучия в праздничные дни.