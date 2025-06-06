Как поссорились Илон Эрролович с Дональдом Фредовичем: конфликт Трампа и Маска вышел из-под контроля

Ничто не вечно под Луной, недолговечным оказался и союз Дональда Трампа с Илоном Маском. Вчерашние друзья и соратники Трамп и Маск устроили удивительную дуэль в социальных сетях. Напряженность вокруг республиканского законопроекта о расходах стала достоянием общественности на фоне резкого ухудшений отношений президента США с его бывшим советником.
Илон Маск призвал к импичменту Дональда Трампа и высмеял его связи с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, а президент США пригрозил отменить федеральные контракты и налоговые субсидии для компаний Маска в ходе необычной вражды в социальных сетях, которая вспыхнула между бывшими союзниками в четверг.
Как пишет The Guardian, их некогда близкие отношения переросли в ожесточенную вражду в течение нескольких «замечательных» часов, в течение которых президент и самый богатый человек в мире обменивались глубоко личными оскорблениями и по важным, и по незначительным поводам.
Прямые нападки на Трампа стали очередным поворотом в публичном противостоянии по поводу законопроекта республиканцев о расходах, который Маск раскритиковал. Трамп и Маск старались не задевать друг друга напрямую, но в четверг сладкая парочка отказалась от сдержанности, поскольку вражда в их социальных сетях обострилась.
В самый неприятный момент «удивительной саги» Маск заявил, что причиной, по которой администрация Трампа не обнародовала материалы, касающиеся сексуального преступника Эпштейна, было то, что в них был замешан президент Трамп. Позже он процитировал в соцсети пост, в котором призывается отстранить Трампа от должности и сказал, что тарифы Трампа вызовут рецессию.
«Пришло время сбросить действительно большую бомбу: Дональд Трамп находится в файлах Эпштейна. Вот истинная причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!» — написал Маск после того, как Трамп пригрозил сократить субсидии для компаний Маска, поскольку это сэкономило бы «миллиарды».
Это, отмечает The Guardian, странная драма, которая подчеркнула, в какой степени отношения Трампа и Маска были основаны на взаимном удобстве, несмотря на то, что Белый дом в течение нескольких месяцев утверждал, что они просто идеологически солидарны.
Эта история также заставила задуматься праворадикальную писательницу Эшли Сент-Клер, которая родила Маску 14-го известного ребенка и подала в суд на Маска за алименты. «Дайте мне знать, если вам понадобится совет по расставанию», — написала она в соцсети, отметив Трампа.
Акции Tesla, компании Маска по производству электронных транспортных средств, упали почти на 15% в четверг днем, причем падение было приурочено к началу выступления Трампа. Ракетная компания Маска, SpaceX, не торгуется на бирже, но конкуренты SpaceX выросли на новостях, отмечает The Guardian.
В течение нескольких недель Маск жаловался на трамповский законопроект о бюджете и использовал оценку внепартийного бюджетного управления Конгресса, согласно которой законопроект увеличит дефицит бюджета на 2,4 трлн долларов в течение следующего десятилетия, чтобы осудить закон как «отвратительную мерзость».
В четверг Трампу, похоже, наконец-то надоели жалобы Маска. Выступая в Овальном кабинете, где канцлер Германии Фридрих Мерц в замешательстве наблюдал за происходящим, Трамп высмеял недавний синяк под глазом Маска и спросил, почему он его не скрыл.
«Вы видели человека, который был очень счастлив, когда стоял за овальным столом. Даже с синяком под глазом. Я спросил, не хотите ли немного подкраситься? Он ответил, нет, я так не думаю. Что интересно», — сказал Трамп. «У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они у нас еще».
Затем Трамп обрушился с критикой на Маска, обвинив его в том, что он выступил против законопроекта исключительно из личных интересов, поскольку законопроект не пошел на пользу компании Tesla. Трамп также отозвал кандидатуру, которую предпочитал Маск, на пост руководителя НАСА.
«Я очень разочарован Илоном», — сказал Трамп. «У него не было с этим проблем. Внезапно у него возникли проблемы, и они обострились, когда он узнал, что мы собираемся сократить мандат на электромобили».
Затем Маск вышел на тропу войны, продолжает The Guardian.
Через несколько минут после появления комментариев Трампа Маск обвинил президента во лжи по поводу законопроекта и раскритиковал Трампа за неблагодарность за те миллионы, которые миллиардер потратил, чтобы добиться его избрания.
«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а у республиканцев было бы 51−49 мест в Сенате», — сказал Маск и добавил: «Такая неблагодарность».
Признание Маском заслуг Трампа в победе на выборах изначально грозило стать точкой соприкосновения в их отношениях, учитывая, что Трамп подчеркнул, что вклад Маска никак не повлиял на его победу на поле битвы в штате Пенсильвания.
Но затем Трамп опубликовал в социальной сети Truth сообщение о том, что он уволил Маска с должности специального советника, потому что тот «истощился» в Белом доме, и Маск ответил: «Такая очевидная ложь. Так печально».
Менее чем через полчаса Маск опубликовал свой твит об Эпштейне, фактически обвинив Трампа в участии в предполагаемой группе по сексуальному насилию над детьми, связанной с Эпштейном, и в использовании собачьего свистка для движения Maga, чтобы попытаться настроить их против президента.
При этом Маск проигнорировал свои собственные связи с Эпштейном. В 2014 году, как и Трамп, Маск был сфотографирован на вечеринке с Гислейн Максвелл, бывшей подругой и подельницей Эпштейна, которая была осуждена в 2021 году по обвинению в том, что она помогала финансисту заниматься сексуальной торговлей.
Публичная вражда возникла после замечательного партнерства, которое продлилось дольше, чем предсказывали многие демократы на Капитолийском холме и в окружении Трампа, напоминает The Guardian. Маск потратил сотни миллионов долларов на кампанию по переизбранию Трампа.