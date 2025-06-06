Как поссорились Илон Эрролович с Дональдом Фредовичем: конфликт Трампа и Маска вышел из-под контроля

«Вы видели человека, который был очень счастлив, когда стоял за овальным столом. Даже с синяком под глазом. Я спросил, не хотите ли немного подкраситься? Он ответил, нет, я так не думаю. Что интересно», — сказал Трамп. «У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они у нас еще».