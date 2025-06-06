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Новый План военного сотрудничества: Казахстан и Великобритания определили приоритеты

Подписан План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Подписание документа состоялось в Лондоне, куда с официальным визитом прибыла делегация Министерства обороны Республики Казахстан под руководством руководителя аппарата МО РК полковника Ербола Құмарбекұлы.

В ходе мероприятия обсуждены текущие вопросы двухстороннего военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия.

Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании.

По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025−2026 год.