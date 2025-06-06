Трамп сделал странное заявление о продолжении конфликта между Россией и Украиной

«Америка снова находится в очень выгодном положении», чтобы сделать что-то для прекращения конфликта на Украине, сказал канцлер ФРГ и призвал поговорить «о том, как сделать все, что в наших силах». Внук нациста не стал говорить обиняками и выложил, каким он видит способ общения с ненавистной страной: «Мы стремимся к усилению давления на Россию, нам следует поговорить об этом».