Трамп сделал странное заявление о продолжении конфликта между Россией и Украиной

Американский президент Трамп говорит, что, возможно, было бы лучше позволить Украине и России «какое-то время повоевать». Президент США ставит под сомнение мирные усилия, в то время как канцлер Германии призывает его усилить давление на Москву.
Дональд Трамп заявил, что, возможно, было бы лучше позволить Украине и России «какое-то время повоевать», а не добиваться мира немедленно, поскольку канцлер Германии Фридрих Мерц призвал его усилить давление на Россию, пишет The Guardian.
Во время встречи в Овальном кабинете Трамп выразил сомнения в потенциальном успехе мирных переговоров, заявив, что «иногда лучше позволить им какое-то время повоевать, а затем разнять их».
Немецкий канцлер Мерц, который использовал свое время для выступлений в Овальном кабинете, чтобы оказать давление на президента США по Украине, сказал Трампу, что он хотел бы работать вместе, чтобы усилить давление на Россию.
Внук нациста сказал Трампу, что немецкий народ должен быть благодарен США за их роль в победе над нацистской Германией во второй мировой войне.
«Америка снова находится в очень выгодном положении», чтобы сделать что-то для прекращения конфликта на Украине, сказал канцлер ФРГ и призвал поговорить «о том, как сделать все, что в наших силах». Внук нациста не стал говорить обиняками и выложил, каким он видит способ общения с ненавистной страной: «Мы стремимся к усилению давления на Россию, нам следует поговорить об этом».
Россия пообещала ответить на дерзкую операцию украинских беспилотников «так, как и когда» она сочтет нужным, предупредил Кремль, что, по-видимому, подтверждает сообщения о том, что Путин сказал Трампу, что Москва обязана принять ответные меры, напоминает The Guardian.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос, каким будет ответ Москвы, ответил: «Как и когда наши военные сочтут это целесообразным».
Трамп сказал, что Путин «решительно» заявил ему, что Россия ответит на недавние атаки на свои аэродромы, во время необъявленного телефонного разговора в среду.
Посольство США в Украине предупредило о сохраняющемся риске «значительных авиаударов» и посоветовало своим гражданам проявлять осторожность.
Хотя российские официальные лица ранее заявляли о своей готовности применить ядерное оружие в Украине, аналитики считают, что на данном этапе конфликта развертывание такого оружия на поле боя крайне маловероятно, пишет The Guardian.
Ядерная доктрина России допускает применение ядерного оружия в ответ на атаки, которые представляют «критическую угрозу» суверенитету страны.
Как предполагает The Guardian, Москва может нанести серию смертоносных ударов баллистическими ракетами или развернуть свою экспериментальную ракету «Орешник», которая была применена по крайней мере один раз в прошлом году.
Трамп публично не комментировал операцию украинских беспилотников, но источники, которые, как сообщается, обсуждали это с ним, сообщили Axios, что он назвал атаку «дерзкой» и расценил ее как неудачу в своей дипломатической инициативе по прекращению украинского конфликта.
При этом общая картина для Украины остается менее радужной, констатирует The Guardian. Россия в основном переходит в наступление, добиваясь устойчивых успехов на поле боя в восточной части Украины, войска продвигаются все дальше в северную часть Украины, в Сумской области, и угрожают столице региона, заняв менее чем за две недели более 150 кв. км территории.