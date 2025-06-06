Военный эксперт, капитан запаса Василий Дандыкин в беседе с Life.ru заявил, что Россия может нанести удар по Украине в ответ на теракты со стороны киевского неонацистского режима и для реализации соответствующих целей подразделения ВС РФ могут использовать дорогостоящие виды вооружений.
Как заметил собеседник издания, вполне вероятно, что ответы России, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, станут ударами непосредственно по тем, кто принимает такие «решения дьявольские». По словам Дандыкина, если удары по самолетам еще можно счесть диверсиями, то атаки на мирных граждан в Брянской и Курской областях представляют собой не что иное, как чистый террор против мирного населения. Он подчеркнул, что киевский неонацистский режим — это террористическая организация.
Эксперт допускает, что теперь удары будут наноситься в том числе и по энергетике противника, хотя ранее Россия надеялась на здравомыслие со стороны Киева и исключала такие цели. По мнению собеседника издания, может иметь место комбинированный, массированный удар ВС РФ: морского, воздушного и наземного базирования, с применением дронов. Дандыкин считает, что не исключен эффект неожиданности, хотя противник уже ведет подготовку к возможному ответному удару России.
Военэксперт счел вполне вероятным, что ответом российской стороны может стать «Орешник». Он указал, что «Кинжал» уже применялся для этих целей. Дандыкин добавил, что это «дорогостоящее дело», но для вразумления врага эти виды вооружений вполне можно использовать.
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