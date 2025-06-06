Как заметил собеседник издания, вполне вероятно, что ответы России, о которых говорил президент РФ Владимир Путин, станут ударами непосредственно по тем, кто принимает такие «решения дьявольские». По словам Дандыкина, если удары по самолетам еще можно счесть диверсиями, то атаки на мирных граждан в Брянской и Курской областях представляют собой не что иное, как чистый террор против мирного населения. Он подчеркнул, что киевский неонацистский режим — это террористическая организация.