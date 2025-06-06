Главный редактор швейцарского издания Die Weltwoche Роджер Кеппель раскритиковал действия Владимира Зеленского после прихода к власти на Украине, назвав их плачевными.
Журналист отметил, что Зеленский предпочел путь конфронтации с Россией, вместо того чтобы искать возможности для мирного диалога.
Кеппель написал, что Зеленский не предпринял шагов для прекращения боевых действий в Донбассе, в результате чего, по его словам, пострадало русскоязычное население. Он указал, что власти Украины позволили националистическим силам увековечить фигуру военного преступника Степана Бандеры. Установку таких памятников журналист сравнил с тем, как если бы в Германии почтили организаторов Холокоста.
«Это все равно что в Германии поставить памятники Адольфу Эйхману или Рейнхарду Гейдриху», — добавил Кеппель.
Журналист уверен, что Зеленский должен был стремиться к компромиссам с Россией, а не к эскалации, так как Украина менее мощное государство.
Кеппель высказал обеспокоенность тем, что страны Запада продолжают поддерживать Зеленского, несмотря на его агрессивную политику. Он поинтересовался, понимает ли Запад последствия такой поддержки. Подготовку 18-го пакета санкций ЕС против России журналист счел поощрением конфликта.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский сделал терроризм идеологией киевского режима.