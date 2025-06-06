Кеппель написал, что Зеленский не предпринял шагов для прекращения боевых действий в Донбассе, в результате чего, по его словам, пострадало русскоязычное население. Он указал, что власти Украины позволили националистическим силам увековечить фигуру военного преступника Степана Бандеры. Установку таких памятников журналист сравнил с тем, как если бы в Германии почтили организаторов Холокоста.