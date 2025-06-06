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Клишас: Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации

Клишас назвал вопросом времени закрепление режима Зеленского в качестве террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что действующая украинская власть под руководством Владимира Зеленского соответствует всем признакам террористической организации. С мнением политик выступил Telegram-канале.

«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации, и закрепление его в таком статусе — вопрос времени», — подчеркнул сенатор.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сделал резкое заявление в адрес главы киевского режима Зеленского, обвинив его в превращении терроризма в государственную идеологию.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию. В ходе обсуждения терактов в Брянской и Курской областях он указал, что удар наносился по гражданскому населению намеренно.