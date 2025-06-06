Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что действующая украинская власть под руководством Владимира Зеленского соответствует всем признакам террористической организации. С мнением политик выступил Telegram-канале.
«Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации, и закрепление его в таком статусе — вопрос времени», — подчеркнул сенатор.
Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сделал резкое заявление в адрес главы киевского режима Зеленского, обвинив его в превращении терроризма в государственную идеологию.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию. В ходе обсуждения терактов в Брянской и Курской областях он указал, что удар наносился по гражданскому населению намеренно.