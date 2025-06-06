Аэропорт в Маркулештах будет модернизирован и сможет выполнять некоторые рейсы

Авторы проекта развития Маркулештского международного аэропорта, находящегося на в севере Молдовы, уверены, что его модернизация будет способствовать развитию всего региона, создаст новые рабочие места, а также удобства для путешественников, поскольку в настоящее время наблюдается повышенный спрос на услуги воздушного транспорта.