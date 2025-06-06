Аэропорт в Маркулештах будет модернизирован и сможет выполнять некоторые рейсы

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Международный аэропорт в Маркулештах сможет выполнять пассажирские рейсы и грузовые перевозки после модернизации и оснащения необходимой инфраструктурой. Данную инициативу поддержало правительство Молдовы на заседании в четверг.
Проект предусматривает передачу управления аэропортом в Маркулештах в управление госпредприятия «Кишиневский международный аэропорт», что позволит более эффективно координировать деятельность аэропортов и увеличить инвестиции в модернизацию инфраструктуры объекта в Маркулештах.
«Таким образом, станет возможным превратить этот аэропорт в современный и конкурентоспособный авиационный хаб, который может стать точкой притяжения для инвесторов и платформой для новых бизнес-возможностей. Также будет поддержана интеграция Республики Молдова в международные сети воздушного транспорта», — подчеркнул премьер-министр Дорин Речан.
Авторы проекта развития Маркулештского международного аэропорта, находящегося на в севере Молдовы, уверены, что его модернизация будет способствовать развитию всего региона, создаст новые рабочие места, а также удобства для путешественников, поскольку в настоящее время наблюдается повышенный спрос на услуги воздушного транспорта.