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Аэропорт в Маркулештах будет модернизирован и сможет выполнять некоторые рейсы

Правительство планирует восстановить и использовать аэропорт в Маркулештах для внутренних и международных перелетов.

Источник: Guvernul Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Международный аэропорт в Маркулештах сможет выполнять пассажирские рейсы и грузовые перевозки после модернизации и оснащения необходимой инфраструктурой. Данную инициативу поддержало правительство Молдовы на заседании в четверг.

Проект предусматривает передачу управления аэропортом в Маркулештах в управление госпредприятия «Кишиневский международный аэропорт», что позволит более эффективно координировать деятельность аэропортов и увеличить инвестиции в модернизацию инфраструктуры объекта в Маркулештах.

«Таким образом, станет возможным превратить этот аэропорт в современный и конкурентоспособный авиационный хаб, который может стать точкой притяжения для инвесторов и платформой для новых бизнес-возможностей. Также будет поддержана интеграция Республики Молдова в международные сети воздушного транспорта», — подчеркнул премьер-министр Дорин Речан.

Авторы проекта развития Маркулештского международного аэропорта, находящегося на в севере Молдовы, уверены, что его модернизация будет способствовать развитию всего региона, создаст новые рабочие места, а также удобства для путешественников, поскольку в настоящее время наблюдается повышенный спрос на услуги воздушного транспорта.