«Предательство Америки»: США ввели санкции против судей Гаагского суда за «незаконные действия»

«Преследование тех, кто добивается привлечения к ответственности, никак не помогает гражданским лицам, оказавшимся в ловушке конфликта, — говорится в заявлении гаагского судилища. — Это только ободряет тех, кто считает, что может действовать безнаказанно. Эти санкции направлены не только против указанных в перечне лиц, но и против всех тех, кто поддерживает суд, включая граждан и юридические лица государств-участников. Они направлены против невинных жертв во всех ситуациях, рассматриваемых судом, а также против верховенства закона, мира, безопасности и предотвращения самых тяжких преступлений, которые потрясают сознание человечества».