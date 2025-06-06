«Предательство Америки»: США ввели санкции против судей Гаагского суда за «незаконные действия»

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио ввел санкции против четырех судей Международного уголовного суда за «преследование» США и Израиля. Госсекретарь США сослался на «незаконные действия» суда, выдавшего ордера на арест израильских политиков.
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении четырех судей базирующегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС) за то, что они назвали «незаконными действиями», направленными против Соединенных Штатов и Израиля, пишет The Guardian.
Госсекретарь Марко Рубио объявил о санкциях в своем заявлении в четверг. Они нацелены на судей Соломи Балунги Босса из Уганды, Луз дель Кармен Ибаньес Каррансу из Перу, Рейн Аделаиду Софи Алапини-Гансу из Бенина и Бети Холер из Словении.
Дональд Трамп приказал чиновникам администрации разработать санкции против МУС после того, как суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их обвинили в том, что они руководили израильским наступлением во время конфликта в Газе, которое вызвало массовый голод и включало совершение военных преступлений.
Двое из судей, на которых были наложены санкции, санкционировали ордера на арест Нетаньяху и Галланта, а двое санкционировали расследование Международным уголовным судом злоупотреблений со стороны американских оккупантов в Афганистане.
«Как судьи МУС, эти четыре человека активно участвовали в незаконных и безосновательных действиях МУС, направленных против Америки или нашего близкого союзника Израиля, — сказал Рубио. — МУС политизирован и лживо заявляет о неограниченных полномочиях по расследованию, предъявлению обвинений и судебному преследованию граждан Соединенных Штатов и наших союзников. Это опасное утверждение и злоупотребление властью посягают на суверенитет и национальную безопасность Соединенных Штатов и наших союзников, включая Израиль».
Решение о введении санкций приведет к обострению вражды Трампа с судом и другими международными организациями, которые он в целом отвергает как политизированные, отмечает The Guardian.
США уже ввели санкции против главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана из-за его роли в выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галланта, напоминает The Guardian. Эти санкции привели к тому, что Хан потерял доступ к своей электронной почте, а его банковские счета были заморожены, сообщило Associated Press ранее в этом месяце. Американцы, работающие в Гаагском суде, были предупреждены о том, что они могут быть арестованы, если ступят на американскую землю.
В заявлении МУС говорится, что суд «сожалеет» о новых санкциях.
«Эти меры являются явной попыткой подорвать независимость международного судебного учреждения, которое действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников со всех уголков земного шара», — сказано в заявлении МУС.
«Преследование тех, кто добивается привлечения к ответственности, никак не помогает гражданским лицам, оказавшимся в ловушке конфликта, — говорится в заявлении гаагского судилища. — Это только ободряет тех, кто считает, что может действовать безнаказанно. Эти санкции направлены не только против указанных в перечне лиц, но и против всех тех, кто поддерживает суд, включая граждан и юридические лица государств-участников. Они направлены против невинных жертв во всех ситуациях, рассматриваемых судом, а также против верховенства закона, мира, безопасности и предотвращения самых тяжких преступлений, которые потрясают сознание человечества».
Джеймс Голдстон, исполнительный директор юридической инициативы Открытого общества и бывший прокурор Международного уголовного суда, сказал: «Как суд последней инстанции, МУС является единственным местом, куда могут обратиться жертвы самых тяжких преступлений, когда другие способы не помогли им в поисках истины и правосудия. Эти новые назначения судей МУС подрывают их надежды и ободряют преступников. Санкции против должностных лиц МУС являются предательством гордой приверженности Америки верховенству закона и международному правосудию».