В Белом доме признали право Маска на критику Трампа, но есть нюансы

«Всего несколько дней назад, Президент любезно принял Илона Маска в Овальном кабинете, и Илон поблагодарил Президента за его невероятное лидерство… Единственная разница между пятницей и сегодняшним днем заключается в том, что Илон вернулся в свои компании. И, как бизнесмен, имеет право говорить от имени своих компаний. Но, как Президент, Президент Трамп несет ответственность за борьбу за эту страну», — объяснила позицию Белого дома ведущему Fox Кэролайн Ливитт.