В Белом доме признали право Маска на критику Трампа, но есть нюансы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала продолжающийся скандал между американским лидером Дональдом Трампом и предпринимателем-изобретателем Илоном Маском. Позицию аппарата главы государства она выразила в рамках эфира телеканала Fox News.
«Всего несколько дней назад, Президент любезно принял Илона Маска в Овальном кабинете, и Илон поблагодарил Президента за его невероятное лидерство… Единственная разница между пятницей и сегодняшним днем заключается в том, что Илон вернулся в свои компании. И, как бизнесмен, имеет право говорить от имени своих компаний. Но, как Президент, Президент Трамп несет ответственность за борьбу за эту страну», — объяснила позицию Белого дома ведущему Fox Кэролайн Ливитт.
Глава пресс-службы также добавила, что законопроект об оптимизации расходов государственного аппарата, из-за которого началась ссора между лидером США и Илоном Маском, является прагматичным и оправданным решением. По ее мнению, он является частью стратегии выхода страны из затянувшегося кризиса.
В свою очередь, ссора между американским изобретателем и хозяином Белого дома продолжает набирать обороты. Ранее Илон Маск открыто выступил за импичмент в отношении Дональда Трампа.