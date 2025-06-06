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В Белом доме признали право Маска на критику Трампа, но есть нюансы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала продолжающийся скандал между американским лидером Дональдом Трампом и предпринимателем-изобретателем Илоном Маском.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала продолжающийся скандал между американским лидером Дональдом Трампом и предпринимателем-изобретателем Илоном Маском. Позицию аппарата главы государства она выразила в рамках эфира телеканала Fox News.

«Всего несколько дней назад, Президент любезно принял Илона Маска в Овальном кабинете, и Илон поблагодарил Президента за его невероятное лидерство… Единственная разница между пятницей и сегодняшним днем заключается в том, что Илон вернулся в свои компании. И, как бизнесмен, имеет право говорить от имени своих компаний. Но, как Президент, Президент Трамп несет ответственность за борьбу за эту страну», — объяснила позицию Белого дома ведущему Fox Кэролайн Ливитт.

Глава пресс-службы также добавила, что законопроект об оптимизации расходов государственного аппарата, из-за которого началась ссора между лидером США и Илоном Маском, является прагматичным и оправданным решением. По ее мнению, он является частью стратегии выхода страны из затянувшегося кризиса.

В свою очередь, ссора между американским изобретателем и хозяином Белого дома продолжает набирать обороты. Ранее Илон Маск открыто выступил за импичмент в отношении Дональда Трампа.