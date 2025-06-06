Мэр Новосибирска посетил «Эверест»

Сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил «Эверест» — новое пространство дополнительного образования, расположенное на улице Державина. После капитального ремонта оно стало частью Новосибирского экономического лицея. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
В «Эвересте» дети смогут заниматься прикладным творчеством, анимацией, хореографией, медиа, гончарным делом. Также будут развиваться технические направления, такие как робототехника, VR, программирование и «Школа юного инженера».
Создание таких пространств является вкладом в развитие талантов, интересов и навыков, которые будут востребованы в будущем. Мэр выразил уверенность, что «Эверест» станет точкой роста для многих ребят.