Мэр Новосибирска посетил «Эверест»

Сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил «Эверест» — новое пространство дополнительного образования, расположенное на улице Державина. После капитального ремонта оно стало частью Новосибирского экономического лицея. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.