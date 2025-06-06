Си Цзиньпин и Трамп собрались встретиться после «очень хорошего» разговора

Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином в Китае после «очень хорошего» разговора по торговле. Президент США заявил, что принял приглашение в ходе первого телефонного разговора между лидерами с января.
Трамп заявил, что принял приглашение встретиться с Си Цзиньпином в Китае после телефонного разговора по вопросам торговли, который состоялся между лидерами двух крупнейших экономик мира, пишет The Guardian.
В своем посте в социальной сети Truth президент США отметил, что «очень хороший» телефонный разговор продолжался около 90 минут и был «почти полностью сосредоточен на торговле».
Трамп написал: «Разговор продолжался около полутора часов и привел к очень позитивному результату для обеих стран. Больше не должно возникать никаких вопросов относительно сложности редкоземельных продуктов. Наши соответствующие команды вскоре встретятся в месте, которое будет определено позднее… В ходе беседы президент Си любезно пригласил Первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью».
Трамп добавил, что команды из США и Китая вскоре встретятся в месте, которое будет определено позднее.
Министерство иностранных дел Китая заявило, что Трамп инициировал этот телефонный разговор, который стал всего лишь вторым в этом году разговором двух лидеров один на один. Ранее они разговаривали в январе, перед инаугурацией Трампа.
Дискуссия последовала за публикациями Трампа в социальных сетях, в которых он хвалил китайского лидера, но также высказывал предположение, что с ним трудно договориться, отмечает The Guardian.
Торговые переговоры между США и Китаем зашли в тупик вскоре после того, как 12 мая между странами было заключено соглашение о снижении 145-процентных импортных пошлин на Китай, введенных Вашингтоном, и 125-процентных тарифов Пекина на импорт из США в обмен на взаимность.
Соглашение предусматривало снижение тарифов в течение 90-дневного моратория до начала переговоров по урегулированию разногласий, особенно по поводу экспорта китайских редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для производства электромобилей и мобильных телефонов.
Американскую сторону на переговорах будут представлять министр финансов США Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир.
На Трампа оказывают давление, требуя разрешить спор с Китаем после ряда слабых экономических показателей, которые показали резкое замедление роста в США и нежелание частных компаний нанимать персонал. Крупные американские компании также жаловались на высокую стоимость покупки жизненно важных товаров, произведенных в Китае, пишет The Guardian.
В заявлении китайского правительства, опубликованном государственным информационным агентством «Синьхуа», говорится: «Си Цзиньпин вновь приветствовал визит Трампа в Китай, и Трамп выразил свою искреннюю благодарность».
Однако в сообщении из Пекина добавлено: «Американская сторона должна реалистично оценить достигнутый прогресс и отменить негативные меры, введенные в отношении Китая».
Принятое в апреле решение Китая приостановить экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов привело к перебоям в поставках, необходимых автопроизводителям, производителям компьютерных чипов и военным подрядчикам по всему миру, напоминает The Guardian.
Трамп давно настаивал на телефонном разговоре или встрече с Си Цзиньпином, но Китай отклонил это предложение как не соответствующее его традиционному подходу, основанному на согласовании деталей соглашения до начала переговоров лидеров.