Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС мелкой пакостью хочет нанести ущерб репутации России

Евросоюз в попытках хоть как-то насолить Москве рассматривает возможность включения России в список стран, где, по его мнению, осуществляется слабый контроль за отмыванием денежных средств.

Евросоюз в попытках хоть как-то насолить Москве рассматривает возможность включения России в список стран, где, по его мнению, осуществляется слабый контроль за отмыванием денежных средств. Об этом пишет издание Financial Times.

«Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — заявил евродепутат от Германии Маркус Фербер.

Автор публикации говорит о том, что нахождение в таком списке приведет к обрушению репутации. Также это потребует от банковских организаций дополнительных проверок при обработке переводов.

Россия не является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. При этом другие ее участники намерены заблокировать инициативу ЕС. Окончательного решения еще не принято, резюмировало издание.

Ранее «МК» писал, что резолюцию об отмене санкций, введенных в отношении России, одобрили депутаты парламента Словакии.