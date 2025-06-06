ЕС мелкой пакостью хочет нанести ущерб репутации России

Евросоюз в попытках хоть как-то насолить Москве рассматривает возможность включения России в список стран, где, по его мнению, осуществляется слабый контроль за отмыванием денежных средств. Об этом пишет издание Financial Times.
«Идея включения России в список пользуется огромной поддержкой», — заявил евродепутат от Германии Маркус Фербер.
Автор публикации говорит о том, что нахождение в таком списке приведет к обрушению репутации. Также это потребует от банковских организаций дополнительных проверок при обработке переводов.
Россия не является членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. При этом другие ее участники намерены заблокировать инициативу ЕС. Окончательного решения еще не принято, резюмировало издание.
Ранее «МК» писал, что резолюцию об отмене санкций, введенных в отношении России, одобрили депутаты парламента Словакии.