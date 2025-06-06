Украинские железные дороги сообщили о повреждении путей под Киевом

«Украинские железные дороги» сообщили о повреждении путей в Киевской области. Информация о случившемся есть в официальном Telegram-канале ведомства.
«Повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов», — говорится в обращении ведомства.
Отмечается, что на данный момент задерживается шесть поездов. В среднем задержка составляет около полутора часов. В результате чего было повреждено ж/д полотно, не сообщается.
Ранее KP.RU сообщил, что Вооруженные силы России поразили цеха по сборке ударных беспилотников ВСУ. В Минобороны сообщили, что ВС РФ удалось поразить не только цеха, но и склады военной техники ВСУ, а также места сборки и запуска дронов. А до этого российские вооруженные силы атаковали предприятие по производству топлива ВСУ, а также контейнеры, где находилось горючее.