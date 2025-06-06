Украинские железные дороги сообщили о повреждении путей под Киевом

Ранее KP.RU сообщил, что Вооруженные силы России поразили цеха по сборке ударных беспилотников ВСУ. В Минобороны сообщили, что ВС РФ удалось поразить не только цеха, но и склады военной техники ВСУ, а также места сборки и запуска дронов. А до этого российские вооруженные силы атаковали предприятие по производству топлива ВСУ, а также контейнеры, где находилось горючее.