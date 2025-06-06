Выплаты беременным студенткам планируют увеличить в 10 раз

Начиная с 1 сентября 2025 года учащиеся вузов на очной форме обучения получат право на увеличенное пособие в связи с беременностью и родами. Соответствующая законодательная инициатива внесена Кабинетом министров на рассмотрение в Государственную думу ФС РФ. Министерство труда параллельно разработало корректировки в регламент назначения и предоставления детских выплат, чтобы привести нормативную базу в соответствие с обновленными правилами.
Согласно пояснительным материалам к проекту закона, размер пособия по беременности и родам для студенток предлагается повысить до 100% величины прожиточного минимума. В настоящий момент обучающиеся на дневном отделении получают данное пособие в размере своей стипендии за 140 дней декретного отпуска. Как сообщает «Парламентская газета», средний объем выплат за весь указанный период колеблется в пределах от 9 до 23 тысяч рублей.
После вступления новых норм в силу сумма пособия будет приравнена к полному прожиточному минимуму для трудоспособного населения, актуальному в конкретном субъекте Федерации. В 2025 году средний показатель прожиточного минимума по России составляет 19 329 рублей, а общая сумма выплаты за 140 дней отпуска достигнет приблизительно 90 202 рублей.
Еще одним важным изменением станет порядок оформления пособия. Отныне студенткам не понадобится обращаться в администрацию учебного заведения: назначение и перечисление средств будет осуществляться через местные отделения Социального фонда России (СФР) по адресу проживания или регистрации. Для оформления потребуется подать заявление, справку из женской консультации и документ, подтверждающий обучение на очной форме.
Проект приказа Минтруда также включает поправки в правила назначения единовременного пособия при рождении ребенка. Отныне его размер будет определяться на дату появления младенца на свет, а право на получение выплаты возникает у родителя, с которым ребенок фактически проживает независимо от наличия или отсутствия официального брака с другим родителем.
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