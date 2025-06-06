Выплаты беременным студенткам планируют увеличить в 10 раз

Согласно пояснительным материалам к проекту закона, размер пособия по беременности и родам для студенток предлагается повысить до 100% величины прожиточного минимума. В настоящий момент обучающиеся на дневном отделении получают данное пособие в размере своей стипендии за 140 дней декретного отпуска. Как сообщает «Парламентская газета», средний объем выплат за весь указанный период колеблется в пределах от 9 до 23 тысяч рублей.