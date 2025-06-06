Алаудинов объяснил, почему ВС России отказались от штурма больших городов

«Изначально все были настроены на то, что российские бойцы должны были штурмовать каждый город. Но у нас нет той армии, которая была, скажем, у Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий», — сказал Алаудинов в опубликованном видео в своём телеграм-канале.