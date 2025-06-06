Разругавшийся с Трампом Маск пообещал вывести из эксплуатации свой космический корабль

Илон Маск, самый богатый человек в мире, в четверг заявил, что его компания SpaceX начнет выводить из эксплуатации свой космический корабль Dragon после того, как он публично поссорился с Дональдом Трампом, который пригрозил расторгнуть государственные контракты с предприятиями Маска.
«В свете заявления президента об аннулировании моих правительственных контрактов SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал Маск в социальной сети.
Несколькими минутами ранее Трамп опубликовал в социальной сети Truth — принадлежащей ему медиаплатформе — сообщение о том, что он может расторгнуть крупные выгодные контракты с предприятиями Маска, в том числе с компанией SpaceX, которая строит парк ракет, отмечает The Guardian.
«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал!» — сказал Трамп.
Как напоминает The Guardian, НАСА использует космический корабль SpaceX Dragon для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно. С 2008 года компания SpaceX получила государственные контракты на сумму более 20 миллиардов долларов, в основном от НАСА и Министерства обороны США.
В марте два астронавта НАСА вернулись на Землю в капсуле Dragon после почти девятимесячного пребывания на МКС, после того как их капсула Boeing Starliner столкнулась с техническими проблемами и вернулась на Землю без них.
Следующий запуск SpaceX Dragon запланирован на 10 июня. Ожидается, что Dragon доставит четырех человек на МКС и обратно в рамках миссии Axiom 4.
Пресс-секретарь НАСА Бетани Стивенс после заявления Маска отметила, что космическое агентство «продолжит претворять в жизнь видение президента о будущем космоса».
«Мы продолжим работать с нашими партнерами по отрасли, чтобы обеспечить достижение целей президента в области космоса», — добавила она.
Заявление Маска прозвучало на фоне обостряющегося спора с Трампом, который начался после того, как он назвал президентский законопроект о налогах и расходах «отвратительной мерзостью», напоминает The Guardian.
Позже Маск обвинил Трампа в «неблагодарности» за миллионы долларов, которые тот потратил, чтобы добиться его избрания. Трамп, в свою очередь, сказал, что «очень разочарован» в Маске.
Ранее в четверг президент написал, что Маск «истощен» и что технологический миллиардер «сошел с ума» после того, как на прошлой неделе его попросили покинуть Белый дом с поста главы «департамента эффективности правительства» Трампа.