Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам, безусловно, является неотъемлемой частью богатой многонациональной культуры Самарской области. Благодарю жителей региона, которые бережно хранят традиции светлого праздника, посвящают эти дни семье, добрым поступкам, поддержке своих соотечественников независимо от национальности и вероисповедания. Это ценный вклад в укрепление духовности, мира и согласия на нашей земле, сохранение ее историко-культурного наследия.