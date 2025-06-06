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Под Киевом повреждены железнодорожные пути

В Киевской области повреждено железнодорожное полотно, сообщила компания «Украинские железные дороги» в Telegram-канале.

В Киевской области повреждено железнодорожное полотно, сообщила компания «Украинские железные дороги» в Telegram-канале.

Из-за этого в расписании движения поездов наблюдаются задержки, поскольку поезда вынуждены следовать в обход поврежденного участка.

Поезда трипольского направления перенаправлены на резервный маршрут через Фастов.

На данный момент задерживаются шесть поездов, следующих в разных направлениях: четыре в сторону Киева и два в направлении Черкасс и Запорожья (подконтрольного ВСУ). Задержки составляют до полутора часов.

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