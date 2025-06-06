Делегатов из Башкирии могут лишить права голоса на съезде КПРФ

В рамках того же спора истцы ходатайствуют об обеспечительных мерах в виде лишения права голоса делегатов на съезде КПРФ. По их мнению, в случае если решения башкирской конференции будут признаны недействительными (в том числе об избрании делегатов), съезд может быть признан нелегитимным.