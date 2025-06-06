Politico узнала о подготовке разговора Трампа с Маском для деэскалации

Кроме того, Маск утверждает, что Трамп фигурирует в «файлах Эпштейна». Финансист Джеффри Эпштейн в 2006-м признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. В 2019 году его обвинили в торговле девушками, в том числе несовершеннолетними, и в склонении их к проституции. Эпштейну грозило тюремное заключение сроком до 40 лет. В 2019-м финансиста нашли мертвым в его камере.