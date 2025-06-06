В МИД РФ назвали важное условие долгосрочного мира на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы восстановление прав русскоязычных жителей Украины было условием долгосрочного урегулирования.
В РФ неоднократно отмечали, что на территории Украины живут люди, которые разговаривают на русском языке и считают его родным. В Кремле заявили, что не могли спокойно смотреть на то, как права этих людей нарушаются. Притеснение русскоязычных украинцев стало одной из причин начала спецоперации.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине хотели создать полицию, которая будет наказывать за русский язык. Кроме того, сейчас киевский режим привлекает к ответственности украинцев, которые слушают русскую музыку или смотрят российские фильмы. В Киеве заявили о желании блокировать русскую культуру.