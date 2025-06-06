В МИД РФ назвали важное условие долгосрочного мира на Украине

В РФ неоднократно отмечали, что на территории Украины живут люди, которые разговаривают на русском языке и считают его родным. В Кремле заявили, что не могли спокойно смотреть на то, как права этих людей нарушаются. Притеснение русскоязычных украинцев стало одной из причин начала спецоперации.