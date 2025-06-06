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Надир Закиров покинул пост начальника УМВД России по Казани

Сегодня Надир Закиров покинул пост начальника Управления МВД России по Казани.

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Как стало известно «Татар-информу», временно исполняющим обязанности назначили заместителя начальника УМВД России по Казани — начальника следственного управления Руслана Кяляшова.

Надир Закиров — уроженец Арского района, выпускник КГУ и КЮИ МВД России. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году.

Должность начальника Управления МВД России по Казани занимал с мая 2022 года. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД РФ «За отличие в службе» и медалью МВД РФ «За доблесть в службе».