Надир Закиров покинул пост начальника УМВД России по Казани

Как стало известно «Татар-информу», временно исполняющим обязанности назначили заместителя начальника УМВД России по Казани — начальника следственного управления Руслана Кяляшова.
Надир Закиров — уроженец Арского района, выпускник КГУ и КЮИ МВД России. На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году.
Должность начальника Управления МВД России по Казани занимал с мая 2022 года. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД РФ «За отличие в службе» и медалью МВД РФ «За доблесть в службе».