Воюющую страну обвинили в вооружении растаскивающей «гуманитарку» банды мародеров

«Мы, как и все остальные, были удивлены видеозаписью, транслируемой сопротивлением, показывающей участие групп Ясира в опасных для безопасности действиях, доходящих до того, что они действуют в составе тайных подразделений и поддерживают сионистские оккупационные силы, которые жестоко убивают наших людей, — говорится в заявлении. — Мы подтверждаем, что не примем возвращения Ясира в семью. Мы не возражаем против того, чтобы его окружение немедленно ликвидировало его, и мы заявляем вам, что его кровь не подлежит возмещению».