Израиль обвиняется в вооружении палестинской банды, которая якобы разграбляла гуманитарную помощь в Газе. Банда «численностью около 100 вооруженных людей» действует в восточной части Рафаха с молчаливого одобрения Армии обороны Израиля в явной попытке противостоять ХАМАСУ.
Правительство Израиля обвиняется в вооружении палестинской преступной группировки, члены которой, как утверждается, разграбляли гуманитарную помощь в очевидной попытке противостоять ХАМАСУ в Газе, пишет The Guardian.
Спутниковые снимки и видеозаписи, подтвержденные израильской газетой Haaretz, показали в четверг, что новая палестинская группировка расширила свое присутствие на юге Газы и действует в районе, находящемся под непосредственным контролем Армии обороны Израиля.
Как сообщается, группировку, которую также обвиняют в связях с джихадистскими группировками, возглавляет человек, известный как Ясир Абу Шабаб, житель Рафаха из бедуинской семьи, известный в округе своим участием в преступной деятельности и разграблении гуманитарной помощи.
По сообщениям СМИ, группировка, называющая себя «антитеррористической службой», состоит примерно из 100 вооруженных людей, которые действуют в восточной части Рафаха с молчаливого одобрения израильских вооруженных сил. Ее по-разному называют ополчением и преступной группировкой, отмечает The Guardian.
Газета Times of Israel со ссылкой на источники в министерстве обороны сообщила, что Израиль снабдил членов группировки автоматами Калашникова, в том числе некоторым оружием, захваченным у ХАМАСА. Операция была одобрена кабинетом безопасности Израиля и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает газета, отмечая, что ее статья была одобрена к публикации израильской военной цензурой.
В видеоролике, размещенном в социальных сетях поздно вечером в четверг, Нетаньяху заявил, что Израиль «активизировал» некоторые палестинские кланы в Газе по совету «сотрудников службы безопасности», чтобы спасти жизни израильских солдат.
Ранее канцелярия премьер-министра заявила, что «Израиль работает над разгромом ХАМАСА различными способами по рекомендации всех руководителей органов безопасности».
Бывший министр обороны и оппозиционный законодатель Авигдор Либерман повторил эти обвинения и заявил, что криминальная группировка была связана с террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация).
«Израильское правительство предоставляет оружие группе преступников, связанных с “Исламским государством”* (запрещенная в России террористическая организация — “МК”), по указанию премьер-министра, — заявил Либерман, возглавляющий оппозиционную партию “Исраэль Бейтейну”, в интервью общественному радио “Кан Бет”. — Насколько мне известно, это решение не получило одобрения кабинета министров».
Основания для обвинений Либермана в связях с ИГ неясны. Группировка, о которой идет речь, ранее обвинялась в причастности к контрабандным операциям, связанным с египетскими джихадистскими группировками.
Представитель службы безопасности сообщил израильскому новостному изданию Ynet, что вооружение банды было одобрено и осуществлялось под руководством службы внутренней безопасности «Шин Бет», и описал операцию как «спланированную и управляемую» с целью «сокращения потерь израильских военных при систематическом подрыве деятельности ХАМАСА путем целенаправленных ударов, разрушения инфраструктуры и пропаганды терроризма». конкурирующие местные силы.".
В последние недели группировка публиковала сообщения, направленные против ХАМАСА и Палестинской автономии.
Связи банды с израильскими вооруженными силами были подтверждены семьей ее лидера, которая на прошлой неделе выступила с заявлением, в котором официально отреклась от него.
«Мы, как и все остальные, были удивлены видеозаписью, транслируемой сопротивлением, показывающей участие групп Ясира в опасных для безопасности действиях, доходящих до того, что они действуют в составе тайных подразделений и поддерживают сионистские оккупационные силы, которые жестоко убивают наших людей, — говорится в заявлении. — Мы подтверждаем, что не примем возвращения Ясира в семью. Мы не возражаем против того, чтобы его окружение немедленно ликвидировало его, и мы заявляем вам, что его кровь не подлежит возмещению».
Сообщается, что Ясир Абу Шабаб утверждал, что его группировка защищала конвои с гуманитарной помощью, в то время как ХАМАС обвинил его в разграблении грузовиков с гуманитарной помощью.
Между тем, 28 мая Джонатан Уиттолл, глава управления ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях, заявил: «Израиль публично заявил, что ХАМАС отвлекает помощь ООН и неправительственных организаций. Но это не выдерживает никакой критики. Реальное хищение гуманитарной помощи с начала войны осуществлялось преступными группировками под наблюдением израильских вооруженных сил, и им было разрешено действовать в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, ведущего в Газу».
Когда с ним связалась The Guardian, Уиттолл подтвердил, что он "имел в виду такие банды, как группа Ясира Абу Шабаба.
В среду профсоюз, представляющий интересы водителей грузовиков в Газе, заявил, что приостанавливает доставку гуманитарной помощи в сектор после инцидента, в ходе которого несколько водителей грузовиков были застрелены боевиками. Ассоциация частных перевозчиков заявила, что объявляет забастовку в ответ на инцидент, произошедший днем ранее, когда колонна грузовиков с гуманитарной помощью подверглась нападению боевиков в центральной части Газы, пишет The Guardian.
«Это преступление не первое в своем роде, но оно, безусловно, является самым серьезным в серии повторяющихся нападений, направленных на воспрепятствование операциям по оказанию чрезвычайной помощи и недопущению доставки жизненно важной помощи сотням тысяч гражданских лиц, находящихся в тяжелых гуманитарных условиях», — говорится в заявлении.