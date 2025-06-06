Названа астрономическая сумма, которой Трампу стоила ссора с Маском

Президент США Дональд Трамп потерял 1,1 миллиарда долларов за день из-за публичного конфликта с предпринимателем и своим недавним союзником Илоном Маском, заявил портал Axios.
Снижение стоимости акций компании Trump Media & Technology Group, по данным издания, лишило американского президента 202 миллионов долларов, а обрушение мемкоина Трампа еще примерно 900 миллионов.
5 июня Трамп заявил, что «разочарован» в Маске и удивлен его критикой в отношении проекта о бюджете. Маск, в свою очередь, обвинил Трампа в «неблагодарности» и предположил, что тот не стал бы президентом без помощи бизнесмена. Впоследствии Маск поддержал идею объявить Трампу импичмент.
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