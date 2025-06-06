Названа астрономическая сумма, которой Трампу стоила ссора с Маском

5 июня Трамп заявил, что «разочарован» в Маске и удивлен его критикой в отношении проекта о бюджете. Маск, в свою очередь, обвинил Трампа в «неблагодарности» и предположил, что тот не стал бы президентом без помощи бизнесмена. Впоследствии Маск поддержал идею объявить Трампу импичмент.