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Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Курбан-байрам

Праздник приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа.

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Губернатор Глеб Никитин поздравил мусульман Нижегородской области с праздником Курбан-байрам. Поздравление опубликовали на сайте правительства региона.

Губернатор назвал этот праздник временем, когда люди помогают нуждающимся, проявляют заботу и милосердие, а также забывают об обидах, прощают друг друга и с радостью встречают друг друга.

«Благодаря многовековой дружбе наших народов мы чувствуем тепло добрососедства, щедрость душ нижегородских мусульман. Пусть сегодня в ваших домах соберутся самые близкие и родные люди! Пусть на сердце у вас будет радостно, а чувство единения и взаимопонимания никогда не покидает!» — написал Глеб Никитин.

В Курбан-байрам верующие приходят на утренний намаз, встречают гостей и приносить в жертву баранов или овец. Также в этот день запрещено заниматься тяжелым трудом, обижаться и сквернословить, носить грязную одежду и скупиться на милостыню.