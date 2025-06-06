Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Курбан-байрам

«Благодаря многовековой дружбе наших народов мы чувствуем тепло добрососедства, щедрость душ нижегородских мусульман. Пусть сегодня в ваших домах соберутся самые близкие и родные люди! Пусть на сердце у вас будет радостно, а чувство единения и взаимопонимания никогда не покидает!» — написал Глеб Никитин.