Точное попадание: Появилось видео мощнейших ракетных ударов по украинскому Луцку

Завод занимается изготовлением авиационных двигателей в соответствии с контрактами, заключёнными с «Укрооборонпромом», и является единственным предприятием на Украине, осуществляющим ремонт двигателей для истребителей МиГ-29. Официально информация об ударе не подтверждена.