Точное попадание: Появилось видео мощнейших ракетных ударов по украинскому Луцку

Предположительно, удар по украинскому авиазаводу «Мотор» в Луцке. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Завод занимается изготовлением авиационных двигателей в соответствии с контрактами, заключёнными с «Укрооборонпромом», и является единственным предприятием на Украине, осуществляющим ремонт двигателей для истребителей МиГ-29. Официально информация об ударе не подтверждена.
Минувшей ночью также появилась информация о взлёте стратегических бомбардировщиков на территории России. Кроме того, сообщалось о выходе в Чёрное море кораблей, оснащённых крылатыми ракетами «Калибр».