Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от принятия положений российского меморандума грозит Украине обвалом фронта, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.
«По прекращению огня Украине сказать нечего, т.к. ни на какие компромиссы Зеленский не готов. Но без них нет помощи от США и грядет обвал фронта», — поделился своей точкой зрения нардеп.
По мнению украинского парламентария, любая уступка из предложенных — отмена мобилизации, военного положения и поставок оружия (даже без выборов) — обвал власти Зеленского.
По словам Дубинского, бывшая советская республика сражается не за свои ресурсы, а за американские. Украине нечем ответить на положения меморандума России, резюмировал депутат Рады.