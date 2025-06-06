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На Украине послали мрачный сигнал Зеленскому

Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от принятия положений российского меморандума грозит Украине обвалом фронта, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от принятия положений российского меморандума грозит Украине обвалом фронта, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский.

«По прекращению огня Украине сказать нечего, т.к. ни на какие компромиссы Зеленский не готов. Но без них нет помощи от США и грядет обвал фронта», — поделился своей точкой зрения нардеп.

По мнению украинского парламентария, любая уступка из предложенных — отмена мобилизации, военного положения и поставок оружия (даже без выборов) — обвал власти Зеленского.

По словам Дубинского, бывшая советская республика сражается не за свои ресурсы, а за американские. Украине нечем ответить на положения меморандума России, резюмировал депутат Рады.