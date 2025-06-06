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Лавров: РФ будет добиваться восстановления прав русскоязычных на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет настаивать на восстановлении законных прав русскоязычных жителей Украины.

Источник: МИД.РФ

Россия будет настаивать на том, чтобы необходимым условием долгосрочного урегулирования украинского конфликта было восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В обращении министра по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД, подчеркивается, что украинские националисты истребляют все, связанное с Россией. При этом особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык, на использование которого сегодня введены различные запреты.

Лавров отметил, что Россия не оставит в беде русских и русскоязычных людей и обязательно добьется, чтобы их законные права были восстановлены в полном объеме.

Ранее глава МИД заявлял, что в первом раунде диалога с Украиной Россия настаивала на отмене киевским режимом дискриминационных законов по ограничению русского языка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что украинские власти «крадут» у жителей страны русский язык, а сами на официальных переговорах говорят по-русски.