В обращении министра по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД, подчеркивается, что украинские националисты истребляют все, связанное с Россией. При этом особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык, на использование которого сегодня введены различные запреты.