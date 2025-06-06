Россия будет настаивать на том, чтобы необходимым условием долгосрочного урегулирования украинского конфликта было восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой Киева против русского языка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В обращении министра по случаю Дня русского языка, опубликованном на сайте МИД, подчеркивается, что украинские националисты истребляют все, связанное с Россией. При этом особую ненависть у киевского режима вызывает русский язык, на использование которого сегодня введены различные запреты.
Лавров отметил, что Россия не оставит в беде русских и русскоязычных людей и обязательно добьется, чтобы их законные права были восстановлены в полном объеме.
Ранее глава МИД заявлял, что в первом раунде диалога с Украиной Россия настаивала на отмене киевским режимом дискриминационных законов по ограничению русского языка.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что украинские власти «крадут» у жителей страны русский язык, а сами на официальных переговорах говорят по-русски.