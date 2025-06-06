Президент поздравил сборную Узбекистана с завоеванием путевки на ЧМ-2026

«Верю, что, зарядившись энергией и духом славной победы, глубоко осознав высокую честь стать первыми и единственными представителями не только Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии на чемпионате мира, который пройдет в следующем году в США, Мексике и Канаде, вы проявите на его футбольных полях еще большую самоотверженность», — сказал президент.