Президент поздравил сборную Узбекистана с завоеванием путевки на ЧМ-2026

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил членов национальной сборной Узбекистана по футболу с завоеванием путевки на чемпионат мира 2026 года. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.
«Вы продемонстрировали истинное мужество и стойкость в отборочных матчах с участием сильнейших команд Азии и впервые в истории нашей Родины завоевали путевку на чемпионат мира, искренне, от всей души поздравляю вас с этой в полном смысле слова большой победой», — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что блестящий результат достигнутый командой, войдет в летопись национального спорта.
«Вы превратили эту мечту в реальность своим профессионализмом, знаниями, опытом, мастерством и самое важное — непоколебимой волей и верой в победу, что достойно высокого признания», — сказал глава государства.
Президент отметил, что отборочные игры проходили в условиях сильной конкуренции, острой и напряженной борьбы. Несмотря на это, сборная набрала необходимое количество очков и доказала, на какие высокие достижения способна молодежь Нового Узбекистана.
Он подчеркнул, что участие в столь ответственном турнире — это результат огромного внимания, уделяемого в стране спорту, в том числе самому массовому — футболу.
Глава государства выразил уверенность, что эта историческая победа станет примером для тысяч молодых людей и укрепит международный авторитет страны.
«Верю, что, зарядившись энергией и духом славной победы, глубоко осознав высокую честь стать первыми и единственными представителями не только Узбекистана, но и всего региона Центральной Азии на чемпионате мира, который пройдет в следующем году в США, Мексике и Канаде, вы проявите на его футбольных полях еще большую самоотверженность», — сказал президент.
Он выразил признательность тренерам, родителям, и близким членов национальной сборной.
«Поздравляю всех с этой незабываемой исторической победой — настоящим подарком нашему народу в священные дни Курбан хайита. Продолжайте свой победный путь, дорогие мои дети!», — заключил президент.