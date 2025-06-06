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Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Евродепутат Фернан Картайзер собирает подписи в поддержку призыва к Еврокомиссии (ЕК) ответить, собирается ли она возобновлять диалог с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на офис евродепутата.

Источник: © РИА Новости

«Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией», — пишет издание.

По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента.

Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу.

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.