Депутат ЕП собирает подписи за возобновление диалога с Россией, пишут СМИ

«Картайзер ищет поддержки со стороны других евродепутатов по срочному вопросу о том, планирует ли Еврокомиссия возобновлять диалог с Российской Федерацией», — пишет издание.
По его данным, под призывом Картайзера подписались уже восемь других членов Европарламента.
Издание также пишет, что в недавнем видео-интервью Картайзер и другой евродепутат Фидиас Панайоту намекнули, что могут создать собственную политическую группу.
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер прибыл в Россию 25 мая, провел встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, с главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.