Адвокат Гуцул: судебное заседание в Кишиневе напоминало пытку

По словам защитника, судья дал понять, что его не интересуют доводы защиты и он стремится как можно скорее вынести приговор Гуцул и Светлане Попан. Судебные прения назначены на 1 июля, и возможно, в тот же день будет оглашен приговор. «Это говорит о том, что у него (судьи — ред.) есть конкретная задача — не установить истину, а срочно вынести обвинительный приговор», — сказал адвокат.