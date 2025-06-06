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СМИ раскрыли, что произошло в Белом доме из-за атак Украины на аэродромы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Атаки Киева на российские аэродромы поставили американского лидера Дональда Трампа и его администрацию в затруднительное положение, пишет политический обозревать Клара Стателло в статье для портала L'AntiDiplomatico.

Источник: Reuters

«Масштабная атака поставила президента США и его команду в очень затруднительное положение на решающем этапе переговоров между Россией и Украиной», — говорится в публикации.

Автор статьи также отметила, что распространившаяся информация о том, что Киев якобы проинформировал Вашингтон о проведении операции имела целью подорвать процесс нормализации отношений между Россией и США.

Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.

Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.

В среду Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам. Глава Белого дома также сообщил, что США не были заранее проинформированы о планах Киева.