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Судьи отказали в защите прав Гуцул в Конституционном суде

Судьи отклонили ходатайство о защите прав главы Гагаузии Евгении Гуцул в Конституционном суде по поводу обвинений в причастности к нарушениям при финансировании партии «Шор».

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство адвоката Сергея Морару… отклоняется как необоснованное», — приводит постановление судьи ТАСС.

Ранее Гуцул заявила, что по её делу не провели ни одной финансовой экспертизы.