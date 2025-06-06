Судьи отказали в защите прав Гуцул в Конституционном суде

«Ходатайство адвоката Сергея Морару… отклоняется как необоснованное», — приводит постановление судьи ТАСС.
Ранее Гуцул заявила, что по её делу не провели ни одной финансовой экспертизы.
Судьи отклонили ходатайство о защите прав главы Гагаузии Евгении Гуцул в Конституционном суде по поводу обвинений в причастности к нарушениям при финансировании партии «Шор».
«Ходатайство адвоката Сергея Морару… отклоняется как необоснованное», — приводит постановление судьи ТАСС.
Ранее Гуцул заявила, что по её делу не провели ни одной финансовой экспертизы.