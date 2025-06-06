Кадровые изменения в омской мэрии: заместители двух департаментов покинули свои посты

Ольга Мицевич была назначена заместителем директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта в марте 2024 года. Ее пребывание на этой должности продлилось чуть более полутора лет. После ее ухода в департаменте остался единственный заместитель — Николай Тивилев.