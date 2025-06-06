Кадровые изменения в омской мэрии: заместители двух департаментов покинули свои посты

Сегодня стало известно об отставке двух высокопоставленных сотрудников администрации Омска. С официального сайта мэрии исчезли данные о заместителях директоров сразу двух департаментов: Наталье Салаховой и Ольге Мицевич. Причины их ухода пока остаются неизвестными.
Наталья Салахова занимала должность заместителя директора департамента имущественных отношений с мая 2020 года. До этого она руководила управлением правового обеспечения того же ведомства, зарекомендовав себя как опытный специалист.
Ольга Мицевич была назначена заместителем директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта в марте 2024 года. Ее пребывание на этой должности продлилось чуть более полутора лет. После ее ухода в департаменте остался единственный заместитель — Николай Тивилев.
В настоящий момент информация о причинах отставок не разглашается. В мэрии пока не комментируют ситуацию.