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Лидеры Узбекистана и Ирана поздравили друг друга с праздником Курбан хайит

В ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев и Масуд Пезешкиан отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан тепло поздравили друг друга и дружественные народы двух стран со священным праздником Курбан хайит — Ийд аль-Адха, искренне пожелав мира, благополучия и процветания», — говорится в сообщении.

Собеседники обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений. Отметили активные контакты и обмены на уровне правительств, министерств и ведомств, а также рост взаимной торговли и грузоперевозок, количество совместных предприятий.

«В мае этого года в городе Тегеране плодотворно прошли очередное заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и промышленная выставка. Принята “дорожная карта” сотрудничества на 2025−2027 годы», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев и Масуд Пезешкиан отметили важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

Лидеры Узбекистана и Ирана также обменялись мнениями по региональной повестке и графику предстоящих мероприятий.