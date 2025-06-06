Лидеры Узбекистана и Ирана поздравили друг друга с праздником Курбан хайит

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан тепло поздравили друг друга и дружественные народы двух стран со священным праздником Курбан хайит — Ийд аль-Адха, искренне пожелав мира, благополучия и процветания», — говорится в сообщении.