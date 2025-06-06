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Юрий Слюсарь принимает участие в межрегиональном форуме в Ереване

Ростовская область, 6 июня 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь в составе официальной делегации Совета Федерации принимает участие в 10-м Российско-армянском межрегиональном форуме в Ереване.

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Источник: официальный портал правительства Ростовской области

«Форум объединяет представителей органов власти, деловых и экспертных кругов России и Армении и является одним из наиболее масштабных и значимых двусторонних мероприятий в экономической сфере», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

В составе российской делегации — представители Совета Федерации, дипломаты, руководители нескольких российских субъектов.

Ростовскую область представляют Юрий Слюсарь, его первый заместитель Алексей Господарев, представители администрации Ростова-на-Дону, Южного федерального университета.

Работу в Ереване российская делегация начала с возложения цветов к Вечному огню у мемориала «Мать Армения» в столичном парке Победы. Монумент символизирует вклад армянского народа в составе Красной армии в борьбу против нацизма.

Тема 80-летия Победы станет основной на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству РФ и Армении, которое состоится сегодня в Ереване.

Юрий Слюсарь убежден, что Великая Победа объединяет российский и армянский народы, связывает поколения, что особенно значимо и ценно в год 80-летия разгрома фашисткой Германии.

Запланировано, что в составе российской делегации Юрий Слюсарь примет сегодня участие во встречах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, другими руководителями армянского правительства, а также в работе пленарного заседания форума.