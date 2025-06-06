Беспрозванных объявил о кадровых перестановках в правительстве

Сергей Булычев стал заместителем председателя Правительства с расширенным кругом ответственности. В его ведении оказались Министерство по муниципальному развитию, Министерство регионального контроля, Служба гостехнадзора, Управление по законотворчеству, а также вопросы поддержки СВО.