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Беспрозванных объявил о кадровых перестановках в правительстве

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о кадровых перестановках в правительстве.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Янтарный край

В рамках обновления состава регионального правительства губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о назначениях на ключевые должности.

Кристина Подскребкина назначена заместителем председателя Правительства — министром градостроительной политики. В новой роли она теперь курирует Агентство по имуществу и Министерство природных ресурсов и экологии.

Сергей Булычев стал заместителем председателя Правительства с расширенным кругом ответственности. В его ведении оказались Министерство по муниципальному развитию, Министерство регионального контроля, Служба гостехнадзора, Управление по законотворчеству, а также вопросы поддержки СВО.

Дмитрий Лапицкий возглавил Корпорацию развития. Одной из приоритетных задач, поставленных перед ним и его командой, является привлечение в Калининградскую область новых инвестиционных проектов для активизации экономического роста.