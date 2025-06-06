Молдавские социалисты поддержали призыв к объединению оппозиционных сил

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) поддержала ранее озвученную политической платформой «За Молдову» инициативу о консолидации оппозиционных сил в преддверии осенних парламентских выборов, об этом говорится в распространенном заявлении политсилы.
«В условиях попрания всех демократических норм, узурпации власти и тотальной цензуры, оппозиционным силам крайне важно выработать единую стратегию действий против нынешнего антинародного режима», — говорится в заявлении.
ПСРМ последовательно выступает за формирование общей позиции и координацию усилий в рамках предстоящих парламентских выборов, отмечается в сообщении.
Ранее платформа «За Молдову» выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти.
К платформе уже присоединилась партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина, партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, политсила бывшей главы Гагаузии Ирины Влах « “Сердце Молдовы”.
Очередные парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.️