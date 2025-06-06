Бизнес-диалог «Россия — Молдавия» пройдет в рамках ПМЭФ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бизнес-диалог «Россия — Молдавия» состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».
«В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог “Россия — Молдавия”. Участники обсудят перспективы взаимодействия в новых геоэкономических условиях и возможные форматы углубления сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что модератором сессии выступит посол РФ в Молдавии Олег Озеров, спикерами будут представители государственных структур обеих стран.
«Несмотря на непростой политический фон, сохраняется запрос бизнес-сообществ России и Молдавии на прагматичный и предметный диалог. Форум предоставляет открытую площадку для обсуждения инициатив, которые могли бы способствовать развитию взаимовыгодных связей, укреплению экономических и гуманитарных контактов», — приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет