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Бизнес-диалог «Россия — Молдавия» пройдет в рамках ПМЭФ

«Росконгрес»: бизнес-диалог «Россия — Молдавия» состоится в рамках ПМЭФ-2025.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бизнес-диалог «Россия — Молдавия» состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

«В рамках Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог “Россия — Молдавия”. Участники обсудят перспективы взаимодействия в новых геоэкономических условиях и возможные форматы углубления сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что модератором сессии выступит посол РФ в Молдавии Олег Озеров, спикерами будут представители государственных структур обеих стран.

«Несмотря на непростой политический фон, сохраняется запрос бизнес-сообществ России и Молдавии на прагматичный и предметный диалог. Форум предоставляет открытую площадку для обсуждения инициатив, которые могли бы способствовать развитию взаимовыгодных связей, укреплению экономических и гуманитарных контактов», — приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Петербургский международный экономический форум пройдет 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.