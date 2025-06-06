Марсель Миннуллин покинул пост министра здравоохранения Татарстана

После того, как главврач нижнекамской ЦРБ Руслан Валеев на суде дал показания против главы Минздрава Татарстана Марселя Миннуллина, тот практически сразу покинул свой пост. От это должности он освобожден по собственному желанию указом главы республики Рустама Минниханова. Документ был подписан в эту пятницу, 6 июня, следует из сообщений пресс-службы руководителя региона.
Напомним, главврач нижнекамской ЦРБ, которого арестовали за махинации с закупками медицинских изделий, рассказал следователям и суду, что ему поступали указания от Миннуллина по поводу одного из поставщиков. Для данной компании специально меняли условия тендера, чтобы именно она получила контракт. Последний, к слову, поставщик исполнял так себе. Нарушал сроки доставки. А так, как речь идет о медицинских изделиях, то это привело к срыву десятков запланированных операций и соответственно к ухудшению состояния здоровья пациентов.