Марсель Миннуллин покинул пост министра здравоохранения Татарстана

Напомним, главврач нижнекамской ЦРБ, которого арестовали за махинации с закупками медицинских изделий, рассказал следователям и суду, что ему поступали указания от Миннуллина по поводу одного из поставщиков. Для данной компании специально меняли условия тендера, чтобы именно она получила контракт. Последний, к слову, поставщик исполнял так себе. Нарушал сроки доставки. А так, как речь идет о медицинских изделиях, то это привело к срыву десятков запланированных операций и соответственно к ухудшению состояния здоровья пациентов.