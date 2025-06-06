Глава Крыма Аксенов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился с поздравлением к мусульманам Крыма и всем, кто исповедует ислам, по случаю праздника Курбан-байрам.
Праздник знаменует окончание хаджа — паломничества в Мекку. Он напоминает верующим о духовных и нравственных идеалах: вере, любви, доброте, милосердии, преданности и уважении к традициям предков.
Сергей Аксенов подчеркнул, что крымские мусульмане активно участвуют в жизни республики, вносят значительный вклад в ее развитие, оказывают поддержку бойцам отважно сражаются в зоне СВО. Он поблагодарил Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя за сотрудничество и работу по укреплению мира, согласия, благотворительности и духовного просвещения.
«Пусть светлый праздник принесет в каждый дом радость и надежду! Желаю всем здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах», — заключил глава Крыма.