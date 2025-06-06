Глава Крыма Аксенов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Сергей Аксенов подчеркнул, что крымские мусульмане активно участвуют в жизни республики, вносят значительный вклад в ее развитие, оказывают поддержку бойцам отважно сражаются в зоне СВО. Он поблагодарил Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя за сотрудничество и работу по укреплению мира, согласия, благотворительности и духовного просвещения.