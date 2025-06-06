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Нетаньяху признался в сотрудничестве с палестинскими силами, выступающими против ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые подтвердил сотрудничество с палестинскими кланами, выступающими против ХАМАС в секторе Газа. Об этом в пятницу пишет Associated Press.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Агентство, ссылаясь на заявления Нетаньяху в соцсетях, сообщает об «активизации работы» Израиля с палестинскими кланами в секторе Газа, не поддерживающих ХАМАС. «Интерфакс» отмечает, что Израиль впервые публично признался, что поддерживает вооруженные палестинские группы в Газе.

При этом Нетаньяху воздержался от уточнения деталей и характере поддержки, которую Израиль предоставляет кланам. По его словам, решение о сотрудничестве было принято по рекомендации «сотрудников службы безопасности». И главной целью взаимодействия стало обеспечение безопасности израильских военных.

Анонимный представитель израильских властей сообщил Associated Press, что в заявлении Нетаньяху шла речь о группировке «Народные силы» (Popular Forces) во главе с Асером Абу Шабабом. Формирование действует в южной части сектора Газа, преимущественно в районе Рафаха. Как утверждают представители клана, их ключевой задачей является защита гуманитарных грузов на подконтрольной территории.