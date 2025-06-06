Нетаньяху признался в сотрудничестве с палестинскими силами, выступающими против ХАМАС

При этом Нетаньяху воздержался от уточнения деталей и характере поддержки, которую Израиль предоставляет кланам. По его словам, решение о сотрудничестве было принято по рекомендации «сотрудников службы безопасности». И главной целью взаимодействия стало обеспечение безопасности израильских военных.
Анонимный представитель израильских властей сообщил Associated Press, что в заявлении Нетаньяху шла речь о группировке «Народные силы» (Popular Forces) во главе с Асером Абу Шабабом. Формирование действует в южной части сектора Газа, преимущественно в районе Рафаха. Как утверждают представители клана, их ключевой задачей является защита гуманитарных грузов на подконтрольной территории.