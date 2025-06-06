Лукашенко проводит встречу с Патриархом Кириллом 6 июня 2025 года

В сообщении напомнили, что Патриарх Кирилл приехал в Беларусь для участия в праздновании 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Как пишет телеграм-канал БелТА, Патриарх уже прибыл во Дворец Независимости в Минске.