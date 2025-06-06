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Лукашенко проводит встречу с Патриархом Кириллом 6 июня 2025 года

Лукашенко 6 июня в пятницу проводит встречу во Дворце Независимости с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня, в пятницу, проводит встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении напомнили, что Патриарх Кирилл приехал в Беларусь для участия в праздновании 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Как пишет телеграм-канал БелТА, Патриарх уже прибыл во Дворец Независимости в Минске.

Тем временем Патриарх Кирилл подарил Свято-Духову кафедральному собору в Минске икону, которую со слезами просил помочь при тяжелых испытаниях: «Неизвестно, как бы развернулся мой жизненный путь».

Кроме того, Патриарх Кирилл сказал, что Беларусь является западным порубежьем Святой Руси.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Троицкую Родительскую субботу 7 июня 2025 года.

Кстати, Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня.