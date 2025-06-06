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Дания усилит военное присутствие в Гренландии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а также усилив наземное патрулирование, сообщает гренландское правительство.

Источник: © РИА Новости

«Решение задач вооруженных сил (Дании — ред.) в Гренландии летом будет усилено с помощью инициатив по увеличению присутствия и учений… Инициативы включают, среди прочего, следующее: …размещение двух вертолетов (EH-101), …размещение фрегата, …наземное патрулирование критически важной инфраструктуры, …размещение F-16 в (поселении — ред.) Кангерлуссуак», — говорится в сообщении министерства иностранных дел и науки острова.

Согласно публикации, в планах ВС Дании также значатся зимние учения спецназа.

По словам министра иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, вооруженные силы должны учиться выполнять задачи на острове и его окрестностях, поскольку того требует нынешняя ситуация в сфере безопасности. Гренландские власти отмечают, что к патрулированию будут привлечены гренландцы, проходящие военную службу.

В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.