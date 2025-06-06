Минниханов возложил цветы к памятнику Пушкина в Казани

Перед началом церемонии для собравшихся жителей и гостей Казани прозвучали стихи Пушкина, вокальные композиции от творческих коллективов города и музыкальные произведения русских классиков.
Минниханов прибыл на церемонию в сопровождении Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева и мэра Казани Ильсура Метшина.
Возложив цветы, Раис республики поклонился памятнику поэта и отправился в театр на концерт, посвященный Дню русского языка.
Напомним, что 6 июня в России отмечается День русского языка и 226-летие со дня рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина.
День русского языка — международный день, посвященный русскому языку, учрежден ООН в 2010 году. В России праздник учрежден в 2011 году в качестве российского государственного праздника.
Праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.