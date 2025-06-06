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Минниханов возложил цветы к памятнику Пушкина в Казани

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику великого русского поэта Александра Пушкина прошла сегодня у театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Почтить память поэта прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Перед началом церемонии для собравшихся жителей и гостей Казани прозвучали стихи Пушкина, вокальные композиции от творческих коллективов города и музыкальные произведения русских классиков.

Минниханов прибыл на церемонию в сопровождении Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева и мэра Казани Ильсура Метшина.

Возложив цветы, Раис республики поклонился памятнику поэта и отправился в театр на концерт, посвященный Дню русского языка.

Напомним, что 6 июня в России отмечается День русского языка и 226-летие со дня рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина.

День русского языка — международный день, посвященный русскому языку, учрежден ООН в 2010 году. В России праздник учрежден в 2011 году в качестве российского государственного праздника.

Праздник был учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.