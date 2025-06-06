Литва начала высаживать с поездов россиян с небиометрическими паспортами

«При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ», — указано в Telegram-канале компании.
Для предотвращения подобных ситуаций там порекомендовали покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления, оформляя упрощенный проездной документ (УПД-ЖД), и заполнять анкету на сайте консульских учреждений Литвы.
При отсутствии УПД-ЖД пассажиру с небиометрическим загранпаспортом могут отказать в пересечении границы, отметили в ФПК.
В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россию необходимо изолировать, а также ужесточить в отношении нее санкции. По словам министра, уступчивость не является путем к миру.