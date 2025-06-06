Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва начала высаживать с поездов россиян с небиометрическими паспортами

Пограничная служба Литвы высаживает следующих в Калининградскую область пассажиров с небиометрическими паспортами России. Об этом 6 июня сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД»).

Источник: РИА "Новости"

«При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ», — указано в Telegram-канале компании.

Для предотвращения подобных ситуаций там порекомендовали покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления, оформляя упрощенный проездной документ (УПД-ЖД), и заполнять анкету на сайте консульских учреждений Литвы.

При отсутствии УПД-ЖД пассажиру с небиометрическим загранпаспортом могут отказать в пересечении границы, отметили в ФПК.

В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Россию необходимо изолировать, а также ужесточить в отношении нее санкции. По словам министра, уступчивость не является путем к миру.