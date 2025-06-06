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Главы МАГАТЭ и «Росатома» начали переговоры в Калининграде

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начали переговоры в Калининграде, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

Ранее самолет Гросси прибыл в аэропорт Храброво, следует из данных Flightradar24.

«Рейс IFA6272 из Вены приземлился в 9:41 (10:41 мск. — РБК)», — говорится на сайте.

Гросси приехал в Калининград для обсуждения ядерной безопасности во время конфликта на Украине.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что очередной раунд консультаций с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС пройдет в начале июня в России. В составе российской делегации будут высокопоставленные представители Минобороны, Росгвардии, ГК «Росатом», Ростехнадзора и МИДа. Стороны могут обсудить не только АЭС, но и другие вопросы.

Как писал «РБК Калининград», Гросси посещал регион в мае и сентябре 2024 года. Тогда вместе с Лихачевым он провел полноформатные переговоры по вопросам безопасности объектов атомной энергетики, в том числе ЗАЭС.