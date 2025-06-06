Главы МАГАТЭ и «Росатома» начали переговоры в Калининграде

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что очередной раунд консультаций с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС пройдет в начале июня в России. В составе российской делегации будут высокопоставленные представители Минобороны, Росгвардии, ГК «Росатом», Ростехнадзора и МИДа. Стороны могут обсудить не только АЭС, но и другие вопросы.