WSJ узнала о блокировке судом запрета Трампа на поступление иностранцев в Гарвард

«Окружной судья Эллисон Берроуз (Allison Burroughs) вынесла временный запретительный судебный приказ против министерства внутренней безопасности США, который запрещает ему “внедрять, учреждать, поддерживать, обеспечивать соблюдение или придавать силу” указу Трампа, опубликованному поздно вечером в среду, который запрещал иностранным гражданам въезжать в США для обучения в Гарварде», — говорится в материале.
Гарвард в судебном документе заявил, что действия администрации были «частью согласованной и нарастающей кампании возмездия со стороны правительства явно в отместку за то, что университет воспользовался своими правами по Первой поправке». Уточняется, что она гарантирует, что Конгресс не будет принимать законы, ограничивающие свободу слова, печати, право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.
Согласно данным издания, около четверти студентов Гарварда — иностранцы, причем на некоторых направлениях аспирантуры эта доля еще выше, и университет полагается на оплату обучения.
22 мая глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвардский университет лишился сертификации на прием иностранных студентов. Она добавила, что подобным обучающимся необходимо перевестись в другие учебные заведения.