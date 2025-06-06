WSJ узнала о блокировке судом запрета Трампа на поступление иностранцев в Гарвард

Гарвард в судебном документе заявил, что действия администрации были «частью согласованной и нарастающей кампании возмездия со стороны правительства явно в отместку за то, что университет воспользовался своими правами по Первой поправке». Уточняется, что она гарантирует, что Конгресс не будет принимать законы, ограничивающие свободу слова, печати, право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб.