Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты

КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суд Кишинева лишил ее права на защиту, отказавшись заслушать свидетелей, готовых выступить в ее пользу.
Сторона защиты Гуцул 3 июня выступила с требованием о передаче в Конституционный суд запроса на рассмотрение конституционности статьи, по которой обвиняются Гуцул и Попан. Судьи в пятницу отклонили это ходатайство.
«Меня лишили права на защиту, это нетранспарентное, предвзятое отношение. Свидетелей со стороны прокуроров обвинителей заслушивали, у них было больше полномочий, чем у нас, наших свидетелей не заслушали. Мы были ущемлены. Какие бы ходатайства, заявления не подавали защитники, все было отклонено», — заявила Гуцул журналистам после завершения заседания.
Гуцул и активистка блока «Победа» Светлана Попан обвиняются в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии «Шор».
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии «Шор». Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.